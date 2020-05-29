По перативным данным руководителей сельхозпредприятий и глав крестьянско-фермерских хозяйств, в Чебоксарском районе посеяны яровые зерновые культуры на площади 8151 га. План сева зерновых и зернобобовых культур выполнен на 85% (посеяно пшеница яровая — 2446 га, ячмень -4537 га, овес — 568 га, зернобобовые культуры — на площади 515 га). Рапс посеян на 161 га. Картофель посажен на 40 га (42,6% к плану). Овощи посеяны на площади 2,5 га.

Кукуруза на корм посеяна на 1135 га, однолетние травы – на 295 га, беспокровные многолетние травы – на 259 га.

Химпрополка посевов проведена на 2289 га.

Как сообщает администрация Чебоксарского района, аграрии планируют завершить сев яровых на этой неделе.

29.05.2020

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