Сегодня, в День памяти и скорби, в п.Кугеси состоялась церемония возложения цветов к Памятнику Неизвестному солдату.

В церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату приняли участие глава Чебоксарского района Исаева Алевтина, глава администрации Чебоксарского района Хорасёв Николай, глава Кугесьского сельского поселения Владимир Вершинин и военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Александр Кочуров.

Участники церемонии почтили память павших в боях за Родину минутой молчания.

Справочно Из района ушли на фронт более 15 тысяч солдат, из которых более 6 тысяч не вернулись домой.

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22.06.2020

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