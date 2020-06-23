С 25 июня по 1 июля в Чебоксарском районе состоится голосование по новым поправкам в Конституцию РФ.

Председатель территориальной избирательной комиссии Зоя Маслова сообщила: » Начиная с 25 июня голосование каждый день продолжительностью не менее двух часов будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий, потом с выездом на открытый воздух в конкретную деревню, в определенное место по графику. По решению каждого УИКа по разному расписанию будут принимать голосующих, оно будет распределяться с точки зрения удобства для населения. Для информирования населения будут вывешиваться объявления».

23.06.2020

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