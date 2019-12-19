Сегодня в Центральном доме культуры п. Кугеси состоялось итоговое заседание Союза пенсионеров Чебоксарского района, посвященное 25-летию со дня создания организации.

Глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев, приветствуя участников, ознакомил с ситуацией в экономике и сельском хозяйстве. Он напомнил, что была открыта первая очередь тепличного комплекса «Новочебоксарский», где уже создано 300 рабочих мест, ведется строительство комплекса на 1200 голов в ООО «СХК «Атлашевский», телятника в ОАО «Чурачикское», молочно-товарной фермы в ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская». Это позволило увеличить численность дойного стада на 1150 голов

Также Владимир Павлович рассказал о программе инициативного бюджетирования. Для реализации 35 проектов текущем году было привлечено 469 млн республиканских средств.

По программе «Формирование комфортной городской среды» построены объекты в д. Новые Тренькасы, п.Новое Атлашево, п. Кугеси, с. Ишлеи. 26 ноября Глава Чувашии подписал указ о благоустройстве населенных пунктов, в его рамках району будет выделено 107 млн рублей.

Димитриев сообщил, что в следующем году в Чебоксарском районе будет проводиться Спартакиада Союза пенсионеров Чувашии.

Заместитель директора Централизованной клубной системы района Ксения Леонтьева ознакомила с планом новогодних мероприятий, а также сообщила, что ближайшее заседание клуба почетного возраста «Второе дыхание» состоится 23 января.

В рамках мероприятия состоялся розыгрыш призов от газеты «Тăван Ен».

19.12.2019

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