Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев, и.о. главы района Алевтина Исаева, председатель комитета Госсовета Чувашии по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов, военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Александр Кочуров возложили цветы к Памятнику Неизвестному солдату в п. Кугеси #победе75