Жители Чебоксарского района делятся в социальных сетях и в чатах впечатлениями о прошедшем Дне Победы. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, многие жители, надев маски и перчатки вышли к памятникам участникам Великой Отечественной войны, чтобы почтить память героев.

В п. Кугеси венки к Памятнику Неизвестному солдату возложили глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев, и.о. главы района Алевтина Исаева, председатель комитета Госсовета Чувашии по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов, военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Александр Кочуров.

В Ишлейском, Сирмапосинском и Ишакском сельских поселениях состоялись церемонии возложения цветов к памятникам.

Масштабно в Чебоксарском районе прошла акция «Окна Победы». Жители разных сельских поселений украсили окна домов и квартир в символике 75-летия Победы, портретами дедов и прадедов.

Окна Победы в Чебоксарском районе #Таванен

В д. Кодеркасы, д. Большие Котяки, д. Пархикасы, с. Абашево присоединились к акции «Фонарики Победы».

Комментарии Жительница д. Синъял-Чурачики, представитель женсовета Ишлейского сельского поселения Антонина Павлова: «В деревне Синьял-Чурачики Чебоксарского района есть парк, который разбили в 1995 году в честь 50-летия победы в ВОВ по проекту земляков народного художника Чувашской Республики Матросова Ю.П. и Шамбина Г.П. Мы ежегодно стараемся обновлять и пополнять его новыми деревцами. Так и в этом году в честь 75-летия Победы жители высадили дубы и ели. Кроме того, 4 ели посадили рядом с местным магазином». Депутат Вурман-Сюктерского сельского поселения Николай Смирнов: «Мы вместе с заведующей Адыльялским домом культуры Кристиной Семёновой возложили венок к памятнику,а затем поздравили ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Никитина и вручили ему цветы, зачитали поздравительные письма от Президента РФ Владимира Путина и Правительства Чувашской Республики, выплатили ему республиканские деньги 25 тыс.рублей. Глава Вурман-Сюктерского сельского поселения Александр Кудряшов от имени главы районной администрации Николая Хорасева и от сельского поселения вручил ветерану Фёдору Никитину ценные подарки и коробку с набором продуктов питания. Затем поздравляли ветеранов тыла и вдов участников войны Марию Фадееву, Анну Андрееву, Юлию Никитину и Галину Хрисанфову. В этот день Александр Кудряшов поздравил 26 ветеранов сельского поселения». Заведующая Малокарачуринским сельским клубом Марина Григорьева: «Вчера жители Большекатрасьского сельского поселения и работники культуры на пяти мотоблоках с флагами и портретами участников войны объехали 6 деревень сельского поселения. Все это сопровождалось музыкой военных лет. Жители нас очень горячо приветствовали, благодарили, несмотря на ситуацию с коронавирусом, всем хотелось праздника, ведь мы должны отдать дань памяти всем, кто воевал за мирное небо. Хорошо, что мы устроили такой своеобразный мотопарад, ведь это правильный пример для наших детей, как надо беречь память о Победе. Также мы возложили венки из еловых веток к памятникам погибшим на фронтах Второй мировой. Наша семья Григорьевых очень тщательно готовилась к Дню Победы, мы украсили окно в рамках акции «Окна Победы», приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн», а вчера всей семьей спели песню «День Победы» из окон нашего дома».

День Победы 2020 года в п. Кугеси

10.05.2020

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