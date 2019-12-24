В среду, 25 декабря, изменен режим работы во всех общеобразовательных школах Чебоксарского района. В связи со сложными погодными условиями ученики 1-4 классов останутся дома на дистанционном обучении.

Для учащихся 5-11 классов также будут организованы дистанционные занятия. Однако, если родители все же решат отправить ребенка на учебу, то им необходимо будет сопроводить его до школы и обратно. Сами образовательные учреждения и педагоги будут работать в штатном режиме.

24.12.2019

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