Сегодня, 13 июля, Народный штаб Олега Николаева открылся в Чебоксарском районе. Сбор подписей в поддержку кандидата на пост Главы Чувашии ведут волонтеры, в ближайшее время анологичные штабы заработают во всех районах республики. Поставить подписи за Олега Николаева могут прийти семьями и коллективами. Народные штабы работают с 10 утра по 18 часов вечера без обеда. В п. Кугеси штаб расположен по адресу ул. Советская, 4А. Любой избиратель может поставить подпись за Олега Николаева – кандидата на выборы Главы Чувашии, которые пройдут 13 сентября. Руководитель региона принял решение участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, поэтому ему, в отличие от кандидатов, выдвинутых партиями, необходимо собрать подписи муниципальных депутатов и жителей Чувашии. В последнем случае их нужно получить 4632, 25% допускается ЦИК Чувашии собрать через портал госуслуг. А кандидаты, выдвинутые партиями, должны будут собрать подписи муниципальных депутатов в количестве чуть менее трехсот штук.

На открытие штаба в п. Кугеси пришли первые участники мероприятия. Среди них был заместитель директора по спортивно-массовой работе МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСИЗ «Улап» Чебоксарского района Чувашской Республики Павел Цветков.

«Олег Николаев представил программу по преодолению последствий кризиса и выходу Чувашии на новый уровень социально-экономического развития. Уже в первые месяцы на посту временно исполняющего обязанности главы Чувашии, действуя в трудных условиях пандемии, он показал личным примером желание и умение объединить людей ради общей цели – перемены к лучшему в интересах жителей Чувашии, в интересах будущих поколений. Олег Алексеевич уже многое сделал за это короткое время: инициировал увеличение маткапитала за рождение третьего ребенка до 150 тысяч рублей и введение единовременной выплаты из него в размере 20 тысяч рублей», – отметил Павел Цветков.

Также Народный штаб Олега Николаева в Чебоксарском районе посетила председатель Совета Ишлейского РайПО Татьяна Павлова. Она особенно отметила принятые меры по защите интересов производителей: «Благодаря Олегу Николаеву была создана республиканская комиссия по защите интересов товаропроизводителей. Его цель – продвижение чувашской продукции в торговые сети, создание единого бренда, под которым лучшие товары республики пойдут в другие регионы и страны. Это даст нашей республике производить уникальные, экологические чистые продукты» .

Всего на сегодня документы на участие в выборах на пост Главы Чувашской Республики помимо Олега Николаева подали еще девять человек. Кандидаты также начали свои предвыборные мероприятия: сбор подписей сторонников, встречи с местными отделениями своих партий и с депутатами районных Советов для прохождения муниципального фильтра. Так, кандидат от ЛДПР Константин Степанов провел встречи с районными депутатами в девяти муниципалитетах Чувашии. На встречах он рассказывает о реформах МСУ в республике в случае избрания его Главой Чувашии. Выдвинутый от КПРФ Александр Андреев в Канаше встретился с членами районной парторганизации и местными жителями. Кроме того, он собирает сторонников через специально созданный сайт. Самовыдвиженец Юрий Шакеев собирает подписи сторонников и рассказывает об этом в соцсетях. Николай Степанов, представляющий «Российскую партию пенсионеров», продолжает проводить рабочие встречи с депутатами местного самоуправления. Недавно, подобные собрания состоялись в районных центрах Аликово и Вурнары. Сергей Матвеев, представляющий партию «Патриоты России», заявил, что его позиция — «помогать каждому гражданину республики, не оставлять без внимания проблемы каждого человека». Он выступил перед народными избранниками на высшую должность в республике в Канашском, Ибресинском, Вурнарском и Аликовском районах. Самовыдвиженца Андрея Ильдеменова волнует непростая экономическая ситуация и он намерен решать ее при помощи конкретных инвестиционных программ. Самовыдвиженец Николай Коклейкин в своих выступлениях важнейшими для себя считает интересы чувашского народа. Кандидат немало сетовал на высокий, по его мнению, муниципальный фильтр, но не забыл упомянуть и о том, что выборы должны пройти честно и открыто. Кандидаты уже посетили более половины муниципалитетов, итоговые встречи с народными избранниками намечены на 15 июля — они пройдут в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Открытие народного штаба Олега Николаева в Чебоксарском районе

