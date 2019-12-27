Сегодня в п. Кугеси в музее «Бичурин и современность» состоялось открытие фотовыставки «Трудился во благо народа» к 85-летию заслуженного работника сельского хозяйства ЧАССР, Почетного гражданина Чебоксарского района Ивана Павловича Павлова.

В открытии приняли участие глава администрации Владимир Димитриев, члены Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района.

Владимир Павлович, поздравляя юбиляра с открытием выставки, отметил, что его жизненный путь — пример для всех, поскольку он сделал очень много для становления муниципалитета.

Отдельно глава администрации рассказал о ситуации в сфере сельского хозяйства, строительстве новых ферм, дорог.

Также на открытии выступили начальник Отделения Пенсионного фонда по Чебоксарскому району Алевтина Исаева, внештатный корреспондент газеты «Тăван Ен» Леонид Павлов и другие гости.

Справочно Павлов Иван Павлович родился 27 декабря 1934 года в д. Авруй Вурнарского района Чувашской Республики в семье колхозника. В 1948 году окончил Кюстюмерскую семилетнюю школу Вурнарского района. После окончания школы с 1950 по 1954 год учился в Вурнарском зооветеринарном техникуме. После получения диплома был направлен в Ибресинскую районную ветлечебницу ветеринарным фельдшером. С октября 1954 по октябрь 1956 года служил в Ленинградском военном округе в воздушно-десантных войсках.

С декабря 1956 года по июль 1956 года работал ветеринарным фельдшером Чебоксарской ветлечебницы.

С июля 1959 по январь 1963 года работал первым секретарем Чебоксарского райкома ВЛКСМ. С 1963 по 1968 учился в Казанском ветеринарном институте им. Э.Баумана, после его окончания работал старшим врачом – эпизоотологом районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. В феврале 1970 года избран председателем колхоза «Гвардеец», проработал в данной должности 12 лет. Колхоз «Гвардеец» стал одним из лучших в Чувашской Республике и был награжден переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета министров и ЦК ВЛКСМ. Были построены Шинерпосинская школа на 320 мест и дом для учителей, 10 двухквартирных домов для механизаторов и животноводов, свинарник на 600 голов.

В 1982 году избран председателем райплана — заместителем председателя райисполкома. В 1985 году назначен заведующим отделом соцобеспечения.

В администрации Чебоксарского района проработал 19 лет.

Будучи на пенсии с 2004 по 2010 год руководил районным советом ветеранов войны и труда.

Имеет звания:

— Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики.

— Заслуженный работник социального обеспечения Чувашской Республики.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд» в ознаменовании 100 — летия В.И.Ленина, многими знаками, медалью «Ветеран труда». Награжден дважды Почетной грамотой Верховного Совета Чувашской Республики, Почетной грамотой Чебоксарского района, Благодарностью главы Чебоксарского района.

В 2009 году Павлову И.П. присвоено звание «Почетный гражданин Чебоксарского района».

Добавим, что сегодня в музее также состоялось заседание членов Совета ветеранов.

Открытие выставки Ивана Павлова 27.12.2019#таванен

27.12.2019

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