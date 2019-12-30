Сегодня в администрации Чебоксарского района обсудили работу регионального оператора по вывозу мусора. От глав Абашевского и Вурман-Сюктерского сельских поселений поступили жалобы о неочистке площадок после выгрузки контейнеров.

Было решено, что площадки будут фотографироваться до и после приезда мусоровоза.

Глава Атлашевского сельского поселения Анатолий Фомин предложил обустроить отдельную площадку для крупногабаритного мусора.

Главный инженер ООО «Траст-Вега» Алексей Кошкаров предложил скорректировать места расположения контейнерных площадок. Он отметил, что за полгода пострадали от огня 50 контейнеров, два были украдены.

Главы предложили решить вопрос с вывозом веток, деревьев.

По итогам обсуждения глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев призвал уделить процессу вывоза мусора в новогодние праздники максимальное внимание и не пускать ситуацию на самотёк.

В праздничные дни вывоз мусор будет осуществляться по обычному графику. Диспетчерский отдел работает с 1 по 4 января до с 8 до 17 ч., 5 января- выходной день, с 6 по 8 января с 8 до 17 ч. Номера диспетчерского отдела 70-92-27, добавочный 2, номер телефона в Viber 8 917 650 21 21, рабочий телефон в Чебоксарском районе 8 937 399 12 83.

Офис представительства ООО «МВК «Экоцентр» в Чебоксарском районе расположен по адресу: п. Кугеси, Советская, 4а.

Кстати Собираемость платы за вывоз мусора в районе составляет 74%. Самая высокая (более 70%)- в д. Асакасы, Большие Карачуры, Большие Катраси, Клычево, Кодеркасы, Лапсары, Малые Коснары, Сарадакасы, Пихтулино, Ойкасы, Пархикасы, Селиванкино, Синьял-Покровское. Низкие показатели соьираемости (менее 20%) — в д. Кшауши, Мадикасы, Большие Котяки, Кивьял-Чурачики, Малое Шахчурино, Миснеры, Шакулово.

30.12.2019

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