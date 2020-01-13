В Чебоксарском районе обсудили процесс вывоза мусора в новогодние праздники

13 января, 2020 - Новости - нет комментариев

Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось совещание с главами сельских поселений, на котором обсуждался вопрос вывоза мусора.

Представитель МВК «Экоцентр» сообщила, что собираемость взносов за вывоз мусора в целом по району составляет 77%.  

В ходе обсуждения главы поселений подняли вопрос необходимости регулярного подтверждения отсутствия проживающих в пустующих домах. 

Также поступили жалобы на несвоевременный вывоз мусора в новогодние праздники  в п. Кугеси, д. Мускаринкасы. В Сарабакасинском сельском поселении мусор вывозили лишь 3 января. 

Представитель регионального оператора объяснил это переполнением контейнеров и невозможностью проезда к установленным контейнерам из-за сложных дорожных условий (оврагов). 

Начальник финансового отдела администрации района Мария Сергеева представила отчет об исполнении бюджетов поселений. По итогам прошлого года исполнены с дефицитом бюджеты Акулевского, Абашевского, Атлашевского, Ишлейского и Синьял-Покровского сельских поселений. План по доходам бюджетов не выполнены в Атлашевском, Вурман-Сюктерском, Ишлейском и Ишакском сельских поселениях. 

Совещание с главами поселений 13.01.2020#таванен


 

13.01.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости