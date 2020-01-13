Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось совещание с главами сельских поселений, на котором обсуждался вопрос вывоза мусора.

Представитель МВК «Экоцентр» сообщила, что собираемость взносов за вывоз мусора в целом по району составляет 77%.

В ходе обсуждения главы поселений подняли вопрос необходимости регулярного подтверждения отсутствия проживающих в пустующих домах.

Также поступили жалобы на несвоевременный вывоз мусора в новогодние праздники в п. Кугеси, д. Мускаринкасы. В Сарабакасинском сельском поселении мусор вывозили лишь 3 января.

Представитель регионального оператора объяснил это переполнением контейнеров и невозможностью проезда к установленным контейнерам из-за сложных дорожных условий (оврагов).

Начальник финансового отдела администрации района Мария Сергеева представила отчет об исполнении бюджетов поселений. По итогам прошлого года исполнены с дефицитом бюджеты Акулевского, Абашевского, Атлашевского, Ишлейского и Синьял-Покровского сельских поселений. План по доходам бюджетов не выполнены в Атлашевском, Вурман-Сюктерском, Ишлейском и Ишакском сельских поселениях.

Совещание с главами поселений 13.01.2020#таванен

13.01.2020

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