В администрации Чебоксарского района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под председательством и.о. главы администрации района Зои Масловой.

Как сообщает администрация муниципалитета, в Чебоксарском районе населенные пункты попадающие в зону вероятного подтопления находятся в Атлашевском сельском поселении это д. Нижний Магазь и д. Алатырькасы. В данных населенных пунктах проживают 211 человек, из них 35 детей. Основной задачей администрации при угрозе затопления является предотвращение или минимизация ущерба, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики. Также администрацией района совместно с оперативными группами ПСЧ — 41 будет организован контроль за подготовкой к весеннему паводку и его прохождением на территории Чебоксарского района. Совместно с главами сельских поселений, руководителями организаций и учреждений проводится ежедневный мониторинг состояния гидротехнических сооружений.

Кстати Чувашский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает, что текущие погодно-климатические условия позволяют спрогнозировать раннее начало весеннего паводка, который пройдёт плавно, в пределах средних многолетних значений.

10.03.2020

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