Вчера в администрации Чебоксарского района состоялось заседание оргкомитета соревнований «Лыжня России-2020» в п. Кугеси. Его провела и.о. главы администрации района Зоя Маслова.

Регистрация участников начнется в 9.30. Уже в 10.30 начнутся старты семейных команд. Торжественная церемония открытия стартует на сцене возле спорткомплекса «Улап» в 11.30. Из-за этого рядом расположенная территория будет огорожена, автобусы будут парковать возле «Хлопкового мира». Движение транспорта вблизи церкви будет ограничено.

Зоя Леонидовна подчеркнула, что необходимо проинформировать руководителей всех предприятий, организаций, обеспечить широкое освещение мероприятия и в сельских поселениях района.

В соревнованиях должны принять участие руководители образовательных и культурных учреждений.

Участникам соревнований будет предложен бесплатный чай. Кроме того, будет организована торговля выпечкой.

Также обсуждены вопросы медицинского обеспечения и охраны общественного порядка.

Директор Центра спорта и здоровья «Улап» Сергей Тунгулов представил экипировку участкников соревнований.

Оргкомитет "Лыжни России-2020"#таванен



19.02.2020

www.tavanen.ru