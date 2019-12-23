Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чебоксарского района. Оно прошло под председательством главы адмиистрации Владимира Димитриева.

Начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии Денис Портнов сообщил, что за год произошел 161 пожар, в котором погибло 4 человека. Из-за пала травы погибли два человека. В текущем году зарегистрирован рост числа пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, неиисправности печей, дымоходов, электропроводки.

Сотрудники Отделения проверили в декабре 48 учреждений, в которых будут проводиться массовые новогодние мероприятия. Основное нарушение — закрыты или завалены мебелью пути эвакуации.

Портнов сообщил, что стартуют рейды по проверки мест продажи пиротехники. Главам сельских поселений нужно обустроить хотя бы одну площадку в начале или конце деревни для фейерверков.

Начальник отдела культуры, туризма и социального развития Екатерина Кириллова сообщила, что в новогодние праздники в п. Кугеси пройдут два мероприятия: в ночь с 31 декабря на 1 января возле центральной елки и 6 января в центральном доме культуры.

В Чебоксарском районе 96 учреждений культуры оборудованы пожарной сигнализацией, 3 — тревожными кнопками.

Заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации района Лариса Ильина сообщила, что в учреждениях образования с сотрудниками проведены противопожарные инструктажи. Глава администрации задал вопрос о работе образовательных учреждений 31 декабря. Они будут функционировать, в детских садах рабочий день может быть сокращенным.

Начальник пожарно-спасательной части-41 Алексей Шангин напомнил, что в сельских населенных пунктах надо обустраивать стоянку возле пожарных водоемов 12-13 метров, прорубь для забора воды должна быть глубиной 6 метров, толщина льда не превышать 10 см.

Заместитель начальника отдела полиции по Чебоксарскому району Андрей Рябов напомнил, что площадки для запуса фейерверков нельзя обустраивать на территории учреждений федеральных органов власти, органов местного самоуправления, образовательных и культурных. Опасная зона действия фейерверков — 30-35 метров, меньше — не менее одного огнетушителя должно быть. Несовершеннолетние даже в присутствии взрослых не имеют право использовать фейерверки.

Заседание по подготовке к новогодним праздникам #таванен



23.12.2019

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