Сегодня в 2.40 на пульт пожарно-спасательной части-41 поступило сообщение о пожаре в общежитии в д. Янашкасы Синьяльского сельского поселения.
Как сообщил заместитель начальника Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии Олег Порфирьев, произошло возгорание в комнате на первом этаже двухэтажного здания.
В момент пожара хозяев в комнате не было. Огонь уничтожил всю мебель.
По предварительной причине пожар произошел из-за обогревательных приборов.
Это первый пожар 2020 года в Чебоксарском районе.
1.01.2020
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