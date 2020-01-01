Сегодня в 2.40 на пульт пожарно-спасательной части-41 поступило сообщение о пожаре в общежитии в д. Янашкасы Синьяльского сельского поселения.

Как сообщил заместитель начальника Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии Олег Порфирьев, произошло возгорание в комнате на первом этаже двухэтажного здания.

В момент пожара хозяев в комнате не было. Огонь уничтожил всю мебель.

По предварительной причине пожар произошел из-за обогревательных приборов.

Это первый пожар 2020 года в Чебоксарском районе.

1.01.2020

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