В отдел полиции по Чебоксарскому району за неделю поступило 170 обращений и заявлений от граждан, возбуждено 8 уголовных дел, составлено 89 административных протоколов в сфере охраны общественного порядка. Об этом сообщил на рабочей планерке в администрации района заместитель начальника отдела полиции Андрей Рябов. Он рассказал о наиболее резонансных происшествиях прошлой недели.

Наибольшее количество краж произошло в Синьяльском сельском поселении. Предмет преступного посягательства — черный и цветной металл. Из одного дачного дома похищены электропроводка, электроинструмент. Пока преступления не раскрыты.

Из гаражного кооператива «Птицевод» около д. Лапсары похищены 4 шины.

Житель с.Синьялы взял 850 тысяч рублей под залог автомобиля, но перестал выплачивать долг и автомобиль не отдал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На прошлой неделе сотрудники полиции задержали совершившего мелкое хищение из супермаркета в п. Кугеси.

За неделю произошло два пожара (автомобиль в п. Кугеси и баня в д. Томакасы).

ДТП, в котором пострадала девушка, произошло на трассе «Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск». Она госпитализирована, ее травмы квалифицируются, как тяжкий вред здоровью. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

3.02.2020

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