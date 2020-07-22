В Чебоксарском районе началась приемка школ и детских садов к новому учебному году

22 июля, 2020 - Новости - нет комментариев

Межведомственная комиссия по оценке готовности образовательных организаций Чебоксарского района к новому 2020-2021 учебному году 20 июля  начала свою работу. В течение 2 недель будут проверены все образовательные учреждения Чебоксарского района. Особое внимание будет уделено обеспеченности и состоянию материально-технической базы, условиям питания учащихся, соответствию нормам безопасности, благоустройству территории. В понедельник комиссия побывала в Сятра-Хочехматской, Сятра-Хочехматском детском саду «Дружба», во вторник -Толиковской, Чемуршинской школах. Также они осмотрели детский сад «Пепке» в с. Синьялы, где проходит ремонт. В Синьяльской школе высказаны замечания по сигнализации.  Пока оба объекта не приняты.

В среду комиссия проверит Чиршкасинскую школу им. Л.В. Пучкова,Янышскую школу, Туруновскую школу,  Ишакскую  школу.

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