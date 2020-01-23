Прокуратурой Чебоксарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Чебоксарского района обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья.

Предварительным следствием установлено, что днем 16 октября 2019 года обвиняемый, находясь у себя дома в д. Ырашпулых Чебоксарского района в состоянии алкогольного опьянения, применил в отношении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Чебоксарскому району, прибывшего по сообщению о совершении им противоправных действий. Он нанес полицейскому телесные повреждения в виде ссадины правой руки. Кроме, того обвиняемый держа в руках топор, высказывал слова угрозы убийством в отношении потерпевшего.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал.

Следствие по делу проведено СУ СК России по Чувашской Республике.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокуратурой в Чебоксарский районный суд.

23.01.2020

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