В Чувашии День предпринимателя впервые отметили в режиме онлайн из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Торжественное мероприятие транслировалось на Национальном телевидении Чувашии, а также в социальной сети ВКонтакте в официальном аккаунте Олега Николаева: https://vk.com/olegnikolaev21.

В видеоконференции приняли участие врио Главы Чувашии Олег Николаев, руководители предприятий и организаций, представители деловых объединений, предпринимательского сообщества, инфраструктуры поддержки бизнеса и органов местного самоуправления.

Известные люди республики поздравили предпринимателей с профессиональными праздником. В ходе прямого эфира также объявили имена победителей республиканского конкурса «Лучший предприниматель-2019».

В Чебоксарском районе награждение проходило в кабинете главы администрации района Николая Хорасева. Он вручил свидетельство о победе в конкурсе в номинации «Лучшее малое предприятие» директору ООО «Колосок» Владимиру Иванову.

Начальник отдела экономики администрации района Людмила Софронова отметила, что предприятие является одним из стабильных и в то же время динамично развивающихся в районе. Ежегодно перечисляет в бюджет более 3 миллионов рублей налогов. Средняя заработная плата превышает 22 тысячи рублей.

Директор предприятия Владимир Иванов отметил, что успех предприятия — заслуга коллектива, 80% которого составляют люди, которые начинали с ним становление предприятия. Кроме того, их устраивает удобный график, достойная заработная плата и стабильность, близость к дому. В коллективе — 40 человек.

Глава администрации района Николай Хорасев особо подчеркнул, что предприятие является социально ответственным: в период пандемии коронавируса в числе первых оказало помощь малообеспеченным слоям населения, выделив хлебо-булочные изделия.

День предпринимательства 26.05.2020#таванен



26.05.2020

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