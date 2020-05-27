Благодарность и денежная премия за активную работу с пенсионерами, привлечение пенсионеров на почту вручена начальнику отделения связи Туруново (Чиршкасинское сельское поселение Чебоксарского района) Марине Григорьевой и почтальону Елене Плотниковой. Награды вручила председатель Чувашской республиканской организации Профсоюза работников связи России Вера Галкина.

Почтовое отделение Туруново является лидером в Чебоксарском районе по обслуживанию пенсионеров, его сотрудники доставляют социальные выплаты 27 пенсионерам.

Добавим, что все, кто начал получать пенсию через почту в апреле, воспользовались возможностью читать газету «Таван Ен» бесплатно 1 месяц.

27.05.2020

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