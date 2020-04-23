Жители Чебоксарского района обеспокоены тем, как соблюдаются меры безопасности при сборах молока в личных подсобных хозяйствах, есть ли вероятность заражения коронавирусом от животных человеку и наоборот.

И.о.начальника Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Матьянов пояснил: «Согласно официальной позиции ВОЗ и Всеми́рной организа́ции по охране здоровья животных, в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства, что возможно инфицирование коронавирусом от животных (собак, кошек). Распространение заболевания, по мнению ВОЗ и МЭБ, происходит главным образом за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.

Тест-системы для выявления COVID-19 разработаны. В ближайшее время Федеральный центр охраны здоровья животных планирует произвести наборы для диагностики COVID-19, что позволит провести порядка 10 тысяч исследований биоматериала животных на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и референтных центров по всей стране».

Индивидуальный предприниматель Илья Лаврентьев, который собирает молоко у жителей д.Анаткас-Марги, д.Кивсерт-Марги, д.Сятра-Марги, с.Ишаки, д.Чиршкасы, д. Большие Котяки, д.Чиганары, рассказал: «Когда начинаю работать, то надеваю медицинскую маску, перчатки, а после каждого приема молока обрабатываю руки антисептиком. Флакончик с дезинфицирующим средством всегда рядом в машине лежит, Люди стараются соблюдать безопасную дистанцию, сначала один человек сдает молоко, отходит, после него следующий подходит. Людям рекомендовано после сдачи молока обработать ведра дезинфицирующим средством, обдать кипятком. На сбор молока у населения не было запрета. Качество молока, прежде всего, визуально проверяю, если есть какие-либо подозрения, беру пробы и отвожу в лабораторию в с.Аликово».

Справочно

Данные на 17 апреля 2020 года

23.04.2020

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