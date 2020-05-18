В Чебоксарском районе на 18 мая мобильными группами составлено 134 акта о нарушении режима самоизоляции, дано более 8 тысяч разъяснений. Напомним, что в Чебоксарском районном суде началось рассмотрение протоколов, составленных сотрудниками полиции о нарушении режима самоизоляции. Их рассмотрение продолжится и на этой неделе.

С 12 мая и до особого распоряжения жители Чувашии обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы) при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских и т.д. Нарушающих этот указ будут штрафовать по статье 20.6.1. КоАПа РФ. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

18.05.2020

www.tavanen.ru