В Чебоксарском районе мобильные группы проверят 48 кладбищ

5 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе мобильные группы планируют охватить патрулированием каждое кладбище и каждый храм в районе на праздник Святой Троицы и в преддверии него. Всего в муниципалитете — 48 кладбищ и 13 храмов. Напомним, что их посещение запрещено из-за ситуации   с коронавирусом.

Каждый день в районе  5 мобильных групп выходят на проверку соблюдения режима самоизоляции. В их составе — работники администраций,  культработники, старосты, депутаты.  

Ранее глава администрации района Николай Хорасев и главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов выступили с видеообращениями с просьбой воздержаться от посещения кладбищ.

5.06.2020

www.tavanen.ru 

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