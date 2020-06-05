В Чебоксарском районе мобильные группы планируют охватить патрулированием каждое кладбище и каждый храм в районе на праздник Святой Троицы и в преддверии него. Всего в муниципалитете — 48 кладбищ и 13 храмов. Напомним, что их посещение запрещено из-за ситуации с коронавирусом.

Каждый день в районе 5 мобильных групп выходят на проверку соблюдения режима самоизоляции. В их составе — работники администраций, культработники, старосты, депутаты.

Ранее глава администрации района Николай Хорасев и главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов выступили с видеообращениями с просьбой воздержаться от посещения кладбищ.

5.06.2020

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