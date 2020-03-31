В Чебоксарском районе работают мобильные бригады, которые посещают места проживания, прибывших не только из других стран, но и из разных регионов России. В их состав входят работники администраций сельских поселений, сотрудники полиции, медицинские, социальные работники. Медики измеряют у прибывших температуру, осматривают, дают рекомендации, как себя вести им и их близким. В случае обнаружения признаков недомогания данные сразу же передаются в Чебоксарскую районную больницу. Об этом сообщил заместитель главы администрации района Валерий Михайлов.

В то же время, несмотря на карантинные меры, жители района продолжают устраивать дома вечеринки, справлять торжества, что недопустимо в условиях распространения коронавируса. После поступления сигнала по таким адресам сразу отправляется наряд полиции.

В зданиях органах власти соблюдаются все санитарные нормы, проводится дезинфекция.

Жителям района раздаются листовки о важности соблюдения мер противодействия коронавирусу и напоминают, как важно следить за подросткам, соблюдать дистанцию при общении, часто мыть руки, обрабатывать гаджеты антисептиками.

Справочно С 1 по 31 марта в район вернулись 198 человек из-за границы.

Единая горячая линия России по вопросам COVID-19: 8-800-2000-112.

Получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66.

Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.

31.03.2020

www.tavanen.ru