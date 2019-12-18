Вчера, 17 декабря, в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» мобильная бригада Центра социального обслуживания населения Чебоксарского района Минтруда Чувашии доставила д в районную больницу для проведения обследований лиц три человека старше 65 лет из Чиршкасинского сельского поселения, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

За Центром социального обслуживания населения Чебоксарского района для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинскую организацию закреплены Абашевское, Вурман-Сюктерское(за исключением Заволжской части), Ишакское, Ишлейское, Кугеськое, Кшаушское, Сарабакасинское, Синьял-Покровское, Сирмапосинское, Чишскасинское, Янышское сельские поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.

Минтруда Чувашии приводит комментарии тех, кто прошел диспансеризацию.

«Я очень рада, что есть такая программа «Старшее поколение». Не надо ждать автобус, так как трудно добираться до больницы. Очень хорошо, приезжают забирают, потом обратно доставляют. В больнице читают лекцию об активном долголетии, очереди ждать не приходится», — поделилась Раиса Николаева , которой исполнился в сентябре 71 год.

«В нашей участковой больнице мало специалистов, нам очень удобно, что нас забирают и привозят в Чебоксарскую районную больницу. В поликлинике быстро проверили диспансеризацию», — рассказала Нина Андреева.

«Удобно что есть транспорт на котором можно приезжать. Очень хорошо что про нас не забывают и заботятся», — поделилась пенсионерка Юлия Кондратьева.

Выезды мобильной бригады еженедельно. Дополнительные медицинские обследования лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, проводятся с целью доступности медицинского обслуживания и улучшения качества жизни граждан старшего возраста.

18.12.2019

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