Центр занятости населения Чебоксарского района Минтруда Чувашии в январе-апреле 2020 года было выплачено пособий на сумму 6569,67 тыс.руб. Получателями пособия по безработице стал 631 гражданина, из них 348 безработных получили пособие по безработице в минимальном размере (1500 рублей), 253 — в максимальном размере (12130 рублей). Среднемесячный размер начисленного пособия составил 8263,11 рублей.

Осуществлялась и выплата стипендии в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению Центра занятости населения. С начала года произведена выплата стипендии на сумму 151,72 тыс. рублей. Стипендию получили 26 человек. Среднемесячный размер начисленной стипендии составил 5720,99 рублей.

В целом на оказание социальной поддержки безработных граждан в период за январь-февраль 2020 года израсходовано 6721,39 тыс. рублей.

12.05.2020

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