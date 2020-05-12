В Чебоксарском районе максимальный размер пособия по безработице получили 253 человека

12 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

Центр занятости населения Чебоксарского района Минтруда Чувашии в январе-апреле 2020 года было выплачено пособий на  сумму 6569,67 тыс.руб. Получателями пособия  по безработице стал 631 гражданина,  из них 348   безработных получили пособие по безработице в минимальном размере (1500 рублей), 253 — в максимальном размере (12130 рублей). Среднемесячный размер начисленного пособия составил  8263,11  рублей.

Осуществлялась  и выплата стипендии в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по  направлению Центра занятости населения. С начала  года произведена выплата стипендии на  сумму 151,72 тыс. рублей. Стипендию получили 26 человек. Среднемесячный размер начисленной стипендии составил 5720,99  рублей.

В целом на  оказание социальной поддержки безработных граждан  в период за январь-февраль   2020 года израсходовано 6721,39 тыс.  рублей.

12.05.2020

www.tavanen.ru 

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