15 мая примерно в 22:15 на 25 километре региональной трассы «Чебоксары-Сурское» недалеко от населенных пунктов Мадикасы и Хачики «Лада Гранта » вылетела в кювет. Об этом сообщает cheb.ru.

Предварительно, 23-летний водитель «Гранты» на высокой скорости вылетел с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии молодой парень и его 36-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу.

По результатам освидетельствования установлено, что предварительный водитель легковушки находился в состоянии опьянения – 0,525 промилле.

16.05.2020

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