Летом 2020 года в Чебоксарском районе на базе общеобразовательных организаций Чебоксарского района планируют открыть 21 лагерь с дневным пребыванием детей, которые посетят 1449 детей. Об этом сообщает отдел образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района.

Все школы, где планируется работа лагерей дневным пребыванием детей Чебоксарского района, подали заявления на включение в реестр организаций отдыха и оздоровления и заявления на получение заключения управления Роспотребнадзора.

В настоящее время завершается работа и по подбору педагогических кадров для лагерей. Решаются вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью и охраной, ремонтом систем энерго- и водоснабжения, водоотведения, пожаротушения и других систем, обеспечивающих жизнедеятельность лагерей.

18.05.2020

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