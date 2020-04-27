В Чебоксарском районе мобильные группы по выявлению фактов фиксации нарушений режима самоизоляции продолжают работать. Ими составлено 123 акта фиксации нарушений (более 70 в п. Кугеси), проведено более 3 тысяч разъяснений.

Как пояснила заместитель главы администрации Чебоксарского района Ольга Иванова, с 25 апреля 2020 г. и до особого распоряжения всем жители республики при входе и нахождении в магазинах, в общественном транспорте и такси нужно носить гигиенические маски (повязки, респираторы или иные изделия, их заменяющие). Если покупатель зайдет в магазин без маски, продавец может отказать в обслуживании. Мобильные группы больше проводят разъяснительную работу. Цель – не наказать, а объяснить».

27.04.2020

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