На 21 мая в Чебоксарском районе зарегистрировано 108 заражённых коронавирусом, прирост за сутки — пять новых случаев. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице.

Из общего числа зарегистрированных случаев — в Ишлейском сельском поселении – 18, Синьяльском сельском поселении – 6, Атлашевском сельском поселении – 14, Кугесьском сельском поселении – 31, Большекатрасьском сельском поселении – 3, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 7, Сирмапосинском — 4, Лапсарском — 11, Шинерпосинском — 6, Абашевском — 1, Кшаушском -4, Чиршкасинском — 2, Синьял-Покровском -1.



21.05.2020

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