На 14 мая в Чебоксарском районе зарегистрировано 77 заражённых. Из них в Ишлейском сельском поселении – 17, Синьяльском сельском поселении – 6, Атлашевском сельском поселении – 7, Кугесьском сельском поселении – 18, Большекатрасьском сельском поселении – 2, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 5, Сирмапосинском — 2, Лапсарском — 8, Шинерпосинском — 4, Абашевском — 1, Кшаушском -4, Чиршкасинском — 2, Синьял-Покровском -1. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице.

14.05.2020

www.tavanen.ru