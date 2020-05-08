На сегодняшний день в Чебоксарском районе зарегистрировано 42 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них в Ишлейском сельском поселении – 8, Синьяльском сельском поселении – 4, Атлашевском сельском поселении – 5, Кугесьском сельском поселении – 8, Большекатрасьском сельском поселении – 1, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 5, Сирмапосинском — 1, Лапсарском — 6, Шинерпосинском — 2, Абашевском — 1, Кшаушском -1. Об этом сообщила заместитель главного врача Чебоксарской районной больницы Марина Наумова.

По словам главы Лапсарского сельского поселения Дмитрия Лукова, местные жители стали реже выходить на улицы, проводятся разъяснительные беседы. «Сейчас заболевшие проходят самоизоляцию дома. Мы обзваниваем, спрашиваем об их самочувствии. На улицы выходят мобильные бригады и проверяют соблюдение самоизоляции в поселении», — сказал он.

8.05.2020

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