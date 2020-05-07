На сегодняшний день в Чебоксарском районе зарегистрировано 40 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них в Ишлейском сельском поселении – 7, Синьяльском сельском поселении – 4, Атлашевском сельском поселении – 5, Кугесьском сельском поселении – 8, Большекатрасьском сельском поселении – 1, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 5, Сирмапосинском — 1, Лапсарском — 6, Шинерпосинском — 1, Абашевском — 1, Кшаушском -1. Об этом сообщила заместитель главного врача Чебоксарской районной больницы Марина Наумова.



7.05.2020

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