В Чебоксарском районе на 15 июня зарегистрировано 195 больных коронавирусом. Из них в Кугесьском сельском поселении — 54, Абашевском -9, Акулевском — 2, Атлашевском — 23, Большекатрасьском — 5, Вурман-Сюктерском — 15, Ишлейском — 22, Ишакском -4, Кшаушском — 7, Лапсарском — 18, Синьяльском — 16, Синьял-Покровском — 1, Сирмапосинском — 7, Чиршкасинском — 2, Шинерпосинском — 9, Янышском — 1.

Пока только в Сарабакасинском сельском поселении не зарегистрировано ни одного больного.

Глава Кугесьского сельского посеоения Владимир Вершинин, которое является лидером в районе по числу заболевших, считает: «Если бы меры по профилактике коронавируса не предпринимались, то зараженных было бы намного больше. Предпринимаются все те же меры, которые были предписаны до этого: люди старше 65 лет не выходят на улицы без надобности, на улицах и в помещениях — масочный режим».

15.06.2020

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