В Чебоксарском районе коронавирус подтвержден у 179 человек

11 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе на 11 июня  зарегистрировано 179 зараженных коронавирусом. В Кугесьском сельском поселении  — 51, Абашевском -9, Акулевском — 2, Атлашевском — 21, Большекатрасьском — 5, Вурман-Сюктерском — 12, Ишлейском — 22, Ишакском -2, Кшаушском — 7, Лапсарском — 18, Синьяльском — 12, Синьял-Покровском — 1, Сирмапосинском — 6, Чиршкасинском — 2, Шинерпосинском — 8, Янышском — 1. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице. 

Ни одного случая коронавируса не выявлено в Сарабакасинском сельском поселении.  

11.06.2020

www.tavanen.ru 

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