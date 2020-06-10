В Чебоксарском районе на сегодняшний день зарегистрировано 173 зараженных коронавирусом. Из них в Кугесьском сельском поселении- 48, Абашевском -9, Атлашевском — 21, Большекатрасьском — 5, Вурман-Сюктерском — 12, Ишлейском — 22, Ишакском -1, Кшаушском — 7, Лапсарском — 18, Синьяльском — 12, Синьял-Покровском — 1, Сирмапосинском — 6, Чиршкасинском — 2, Шинерпосинском — 8, Янышском — 1.

Данные предоставлены Чебоксарской районной больницей.

Кстати Так же по вопросам новой коронавирусной инфекции Вы можете проконсультироваться по телефону «горячей линии» БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии 8-906-388-25-50.

10.06.2020

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