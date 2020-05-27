В Чебоксарском районе коронавирус подтвержден у 121 человека

27 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе подтвержден 121 случай коронавируса,  из их 2 — за сутки. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице.

Из общего числа зарегистрированных случаев —  в Ишлейском сельском поселении – 21, Синьяльском сельском поселении – 8, Атлашевском сельском поселении – 14, Кугесьском сельском поселении – 34, Большекатрасьском сельском поселении – 3, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 8, Сирмапосинском — 5, Лапсарском — 12, Шинерпосинском — 6, Абашевском — 2, Кшаушском — 4, Чиршкасинском — 2, Синьял-Покровском — 2.


 

27.05.2020

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