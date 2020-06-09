В Чебоксарском районе коронавирус выявлен у 164 человек

9 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе  зарегистрировано  164 зараженных коронавирусом. Из них в Кугесьском сельском поселении  — 46, Абашевском -8, Атлашевском — 18, Большекатрасьском — 5, Вурман-Сюктерском — 12, Ишлейском — 22, Кшаушском — 7, Лапсарском — 17, Синьяльском — 11, Синьял-Покровском — 1, Сирмапосинском — 6, Чиршкасинском — 2, Шинерпосинском — 8, Янышском — 1. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице.

По-прежнему ни одного факта не выявлено в Акулевском,  Ишакском и Сарабакасинском сельских поселениях.  

 

9.04.2020

www.tavanen.ru

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