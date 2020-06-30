По данным на 30 июня в Чебоксарском районе коронавирус подтвержден у 231 человека. Из них в Кугесьском сельском поселении — 64, Абашевском — 9, Акулевском — 2, Атлашевском — 26, Большекатрасьском — 7, Вурман-Сюктерском — 21, Ишакском — 5, Ишлейском — 29, Кшаушском — 7, Лапсарском — 15, Сарабакасинском — 1, Синьяльском — 18, Синьял-Покровском — 3, Сирмапосинском — 10, Чиршкасинском — 3, Шинерпосинском — 9, Янышском — 2. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице.



30.06.2020

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