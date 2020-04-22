В январе-марте 2020 года на территории Чебоксарского района зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, получили ранения 19 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 23,5%, число погибших уменьшилось на 85,7%, число раненых уменьшилось на 5%. Об этом сообщили в ОГИБДД по Чебоксарскому району Чувашии.

Большинство аварий произошло на дороге «Москва-Уфа» — 7, в которых получили травмы 14 человек.

22.04.2020

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