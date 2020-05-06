В Чебоксарском районе за сутки произошло два факта возгорания мусора

6 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы два случая возгорания мусора. Огненные ЧП произошли в Чебоксарском районе: близ села Янгильдино и в частном хозяйстве деревни Пихтулино. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

6.05.2020

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