За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы два случая возгорания мусора. Огненные ЧП произошли в Чебоксарском районе: близ села Янгильдино и в частном хозяйстве деревни Пихтулино. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

6.05.2020

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