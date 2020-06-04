В Чебоксарском районе сотрудники полиции составили 156 протоколов на жителей за нарушение санитарных правил в период режима самоизоляции. По 47 из них судами вынесены решения о назначении наказания в виде предупреждения (по ст. 20.6 КоАП РФ), по одному — штраф в размере 15 тысяч рублей (по ст. 6.3 КоАП РФ).

Об этом на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции муниципалитета сообщил начальник отдела полиции по Чебоксарскому району Владимир Афанасьев.

Он также пояснил, что в работе мобильных групп задействованы участковые уполномоченных полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД. В составе рабочих х групп сотрудники полиции следят за выдачей предписаний Роспотребнадзора о соблюдении режима самоизоляции и их выполнением. Патрульные ежедневно выходят на обход крупных населенных пунктов района. Сотрудники ГИБДД вместе с сотрудниками администрации района проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

Участковые уполномоченные проверяют соблюдение режима самоизоляции теми, у кого подтвержден коронавирус.

Все данные передаются в оперштаб МВД по Чувашии.

4.06.2020

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