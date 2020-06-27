В Чебоксарском районе по итогам двух дней (25-26 июня) голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ явка избирателей составила 26%. Общее число проголосовавших — 11833 избирателя. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Зоя Маслова.

Напомним, что в Чебоксарском районе проживают более 62 тысяч человек.

Кстати

По состоянию на 20.00 час. 25 июня 2020 года в Чувашской Республике проголосовало 94819 граждан – участников голосования, что составляет 10,24 % от числа избирателей, зарегистрированных в Чувашской Республике.

27.06.2020

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