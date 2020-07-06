По данным на 6 июля в Чебоксарском районе коронавирус подтвержден у 250 человек. Из них в Кугесьском сельском поселении — 70, Абашевском — 9, Акулевском — 3, Атлашевском — 26, Большекатрасьском — 7, Вурман-Сюктерском — 24, Ишакском — 5, Ишлейском — 31, Кшаушском — 8, Лапсарском — 18, Сарабакасинском — 2, Синьяльском — 18, Синьял-Покровском — 3, Сирмапосинском — 11, Чиршкасинском — 3, Шинерпосинском — 10, Янышском — 2. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице.

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