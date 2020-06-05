В Чебоксарском районе зарегистрировано 150 больных коронавирусом

5 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе по данным на 5 июня зарегистрировано  150 зараженных коронавирусом. Из общего числа заболевших в Кугесьском сельском поселении  — 44, Абашевском — 6, Атлашевском — 17, Большекатрасьском — 5, Вурман-Сюктерском — 11, Ишлейском — 21, Кшаушском — 6, Лапсарском — 17, Синьяльском — 8, Синьял-Покровском — 1, Сирмапосинском — 6, Чиршкасинском — 2, Шинерпосинском — 5, Янышском — 1.

Ни одного факта заражения коронавирусом не выявлено в Акулевском, Ишакском и Сарабакасинском сельских поселениях.  

5.06.2020

www.tavanen.ru 

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