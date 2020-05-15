На 15 мая в Чебоксарском районе зарегистрировано 86 заражённых коронавирусом. Из них в Ишлейском сельском поселении – 17, Синьяльском сельском поселении – 6, Атлашевском сельском поселении – 8, Кугесьском сельском поселении – 23, Большекатрасьском сельском поселении – 2, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 5, Сирмапосинском — 2, Лапсарском — 10, Шинерпосинском — 5, Абашевском — 1, Кшаушском -4, Чиршкасинском — 2, Синьял-Покровском -1. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице.

15.05.2020

www.tavanen.ru