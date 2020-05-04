В Чебоксарском районе зарегистрировано 30 больных коронавирусом

4 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

Минздрав Чувашии сообщает о 30 подтверждённых случаях коронавируса в Чебоксарском районе. Данные приводятся на 3 мая.

 

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У 731 человек подтверждена коронавирусная инфекция: Алатырский район​ 17; Аликовский район​ 13; Батыревский район​ 33; Вурнарский район​ 12; Ибресинский район​ 9; Канашский район​ 39; Козловский район​ 2; Комсомольский район​ 12; Красноармейский район 4; Красночетайский район​ 15; Мариинско-Посадский район​ 13; Моргаушский район​ 11; Порецкий район​ 35; Урмарский район​ 31; Цивильский район​ 20; Чебоксарский район​ 30; Шемуршинский район​ 10; Шумерлинский район​ 25; ​ Ядринский район​ 57; Яльчикский район​ 10; Янтиковский район​ 50; г. Новочебоксарск​ 25; г. Чебоксары​ 258. #Минздрав21 #минздравчувашии #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #covid_19 #спасибоврачам #сидимдома

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4.05.2020

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