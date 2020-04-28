Сегодня в д. Сархорн (Чебоксарский район Чувашии) на улице Центральная заложен Сад памяти в честь участника Великой Отечественной войны Евстафия Поручикова. Инициатором проведения акции выступили сотрудники редакции «Таван Ен», в которой он работал в 30-е годы прошлого века литературным сотрудником.

Надо отметить, что посадка кустарников проводилась возле дома Валерия Поручикова — сына героя Великой Отечественной войны. В ней приняли участие внучки Евстафия Ивановича Олеся и Марина. При посадке соблюдены все меры предосторожности из-за ситуации с коронавирусом: сотрудники редакции работали в масках, перчатках, перед поездкой измерили темературу тела.

Напротив дома 51 на улице Центральная и в огороде семьи Поручиковых сотрудники редакции высадили саженцы яблони, крыжовника, барбариса, жимолости, черешни, смородины, желтой малины по числу работающих в настоящее время в редакции сотрудников. Здесь же установлена табличка с надписью «Сад памяти» заложен 28 апреля 2020 года на улице Центральная в д. Сархорн Чебоксарского района Чувашии в честь участника Великой Отечественной войны, литературного сотрудника газеты «Таван Ен» Евстафия Ивановича Поручикова сотрудниками редакции «Таван Ен» и родными героя ВОВ».

Как рассказала Олеся Кузьмина, семья Евстафия Поручикова в 1941 году вернулась из Карелии в д. Сархорн Чебоксарского района. Их прежний дом уже был занят, поэтому они поселились в другом доме, ближе к родственникам, где сейчас и проживает его сын с детьми и внуками.

Сын Евстафия Ивановича 79-летний Валерий Евстафьевич рассказал, что он родился 22 мая 1941 года, через месяц его отца забрали на фронт, а через год он пропал без вести в Карелии, то есть своего отца он никогда не видел. У участника войны было две дочери и сын. Дочь Роза проживает в д. Яранкасы. Брат Евстафия Константин также воевал на фронте, вернулся, но сейчас его нет в живых.

Бережно хранит статьи в республиканских газетах Евстафия Поручикова его внучка Марина Григорьева. Она нашла благодаря порталу «Подвиг народа» сведения о нем, даже записала видеоролик в рамках акции «Бессмертный полк онлайн». К сожалению, так как Евстафий Поручиков пропал без вести, нет никаких сведений о его наградах.

Валерий Евстафьевич и Зоя Порфирьевна Поручиковы поблагодарили сотрудников редакции за проведенную акцию.

Подводя итоги акции, главный редактор издания Виктория Вышинская рассказала, что, несмотря на то, что коллектив редакции молодой, он обладает большими сведениями о сотрудниках редакции, воевавших на фронтах Второй мировой войны. В редакции и в Доме печати в Чебоксарах, и в п. Кугеси размещены выставки с портретами участников войны, ранее работавшими в газете. Уже не первый год сотрудники следят за могилой ещё одного бывшего сотрудника редакции Якова Никитина. И впредь редакции продолжит проводить мероприятия, направленные на популяризацию подвигов её бывших сотрудников на фронтах Великой Отечественной войны.

Сад памяти Евстафия Ивановича Поручикова#таванен



Акция "Сад памяти" в д. Сархорн 28.04.2020#Таванен



Справочно Организаторы «Сада памяти» – «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция реализуется при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне и создать место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Посадка деревьев в честь участников войны возможна и на самоизоляции. К примеру, на дачных и придомовых участках можно посадить плодовые и декоративные деревья. Информацию о местоположении своего Сада памяти можно нанести на интерактивную карту акции, на сайте садпамяти2020.рф. Посадив дерево на участке, вы можете передать его геолокацию на сайт, сопроводив размещением в соцсетях фотографии с личной акции, рассказа о своих Героях и временным хештегом акции #СадПамятиДома. В поддержку акции можно создавать вместе с детьми и внуками рисунки, поделки в виде дерева и т.д. Соответствующие фотографии также выкладываются в социальные сети с хештегом #СадПамятиДома.

28.04.2020 www.tavanen.ru