Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Чувашской Республики задержан подозреваемый в организации сбыта синтетических наркотиков путем оборудования тайников на территории Приволжского федерального округа.

Предварительно установлено, что злоумышленник выполнял роль курьера и оптового закладчика, в функции которого входила перевозка наркотических средств, их фасовка, упаковка и оборудование тайников. Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом, покупатели подыскивались через интернет-магазин, расположенный в теневом сегменте Интернета. Расчеты производились с использованием криптовалюты.

Полицейские задержали подозреваемого в придорожном подмосковном отеле. При осмотре его автомобиля обнаружено свыше 10 килограммов наркотических средств. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является метилэфедроном.

«Следственным отделом ОМВД России по Чебоксарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

29.04.2020

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