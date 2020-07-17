В середине июня оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике были задержаны двое чебоксарцев, подозреваемых в серии краж из гаражей. Мужчин полицейские поймали с поличным. В их автомашине был найден целый набор отмычек и приспособлений, с помощью которого злоумышленники скрывали двери помещений, где хранились вещи. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия»

— Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в середине июня месяца при совершении преступления на территории Чебоксарского района были задержаны указанные участники. Проведены обыска, в результате которых было изъято значительное по обыску часть похищенного, — рассказал оперативный сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Чувашской Республике.

17.07.2020

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