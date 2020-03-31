В минувшие выходные в отдел МВД России по Чебоксарскому району стали обращаться дачники из коллективного сада возле поселка Кугеси. Они жаловались на пропажу садового инвентаря, электроинструментов и бытовой техники. Сотрудники полиции вышли на след злоумышленника. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 53-летний чебоксарец. Мужчина был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Установлена его причастность к совершению 4 эпизодов противоправной деятельности. При обыске по месту проживания злоумышленника изъята часть похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ«Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

31.03.2020

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